Источник материала: Кобринский вестник





Лето окончательно вступило в свои права, чем с удовольствием воспользуются жители Брестчины в ближайшие дни. Семьи, компании друзей устремятся за город: к водоемам, на дачи. Такой отдых нередко сопровождается употреблением спиртных напитков. Не пренебрегают бокалом алкоголя порой и водители, проявляя полную беспечность, везя «под градусом», своих пассажиров. К чему приводят такие поездки видно из новостных информаций ГАИ.

Именно поэтому на выходных наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам массового отдыха граждан. Инспекторы будут нацелены на выявление нетрезвых водителей и отстранение их от управления. Госавтоинспекция призывает водителей, конечно же, к соблюдению Правил дорожного движения, а также к ответственности и благоразумию. От ваших неправомерных действий можете пострадать вы сами, ваши близкие, а также другие участники дорожного движения, не нарушающие правила дорожной безопасности.

С целью профилактики и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей с 15 по 30 июня Госавтоинспекция проведет декаду «Градус аварийности». Следует отметить, что в ряде районов области наметился рост числе дорожных аварий по вине нетрезвых водителей. За истекший период текущего года таких ДТП произошло 25, в которых 9 человек погибли, 23 – получили травмы различной степени тяжести.

Прежде чем сесть хмельным за руль, подумайте о последствиях. Для дороги нет безопасной нормы алкоголя. Нельзя надеяться и на авось, что бокал, другой выветрятся за несколько часов отдыха. Пусть время, проведенное на природе или в местах массового отдыха, принесет лишь удовольствие и пользу.

Важно не оставаться безучастными к складывающейся обстановке каждому человеку. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем транспортного средства движется нетрезвый водитель, набирайте «102».

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД.