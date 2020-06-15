ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На выходных наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам массового отдыха граждан.

15.06.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

На выходных наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам массового отдыха граждан.

Лето окончательно вступило в свои права, чем с удовольствием воспользуются жители Брестчины в ближайшие дни. Семьи, компании друзей устремятся за город: к водоемам, на дачи. Такой отдых нередко сопровождается употреблением спиртных напитков. Не пренебрегают бокалом алкоголя порой и водители, проявляя полную беспечность, везя «под градусом», своих пассажиров. К чему приводят такие поездки видно из новостных информаций ГАИ.

Именно поэтому на выходных наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам массового отдыха граждан. Инспекторы будут нацелены на выявление нетрезвых водителей и отстранение их от управления. Госавтоинспекция призывает водителей, конечно же, к соблюдению Правил дорожного движения, а также к ответственности и благоразумию. От ваших неправомерных действий можете пострадать вы сами, ваши близкие, а также другие участники дорожного движения, не нарушающие правила дорожной безопасности.

С целью профилактики и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей с 15 по 30 июня Госавтоинспекция проведет декаду «Градус аварийности». Следует отметить, что в ряде районов области наметился рост числе дорожных аварий по вине нетрезвых водителей. За истекший период текущего года таких ДТП произошло 25, в которых 9 человек погибли, 23 – получили травмы различной степени тяжести.

Прежде чем сесть хмельным за руль, подумайте о последствиях. Для дороги нет безопасной нормы алкоголя. Нельзя надеяться и на авось, что бокал, другой выветрятся за несколько часов отдыха. Пусть время, проведенное на природе или в местах массового отдыха, принесет лишь удовольствие и пользу. 

Важно не оставаться безучастными к складывающейся обстановке каждому человеку. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем транспортного средства движется нетрезвый водитель, набирайте «102».

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выходных наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам массового отдыха граждан.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дубровенцы продолжают наводить порядок на берегах водоемов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика