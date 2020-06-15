В больнице умер рыбак из лодки, которая столкнулась на Соже с краном

Источник материала: Tut.by

Рыбак, которого спасатели ОСВОД в бессознательном состоянии достали из воды после столкновения лодки с краном, умер в больнице.



Фото: МЧС

Гомеле лодка столкнулась с краном — один из рыбаков в реанимации">Напомним, утром 14 июня в Гомеле в районе центрального пляжа кран столкнулся с рыбацкой лодкой. Судно затонуло. Работники ОСВОДа спасли двоих рыбаков. Один из них был без сознания, его доставили в реанимацию. Как стало известно TUT.BY, сегодня утром 73-летний мужчина умер.

Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи.