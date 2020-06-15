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В больнице умер рыбак из лодки, которая столкнулась на Соже с краном

15.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рыбак, которого спасатели ОСВОД в бессознательном состоянии достали из воды после столкновения лодки с краном, умер в больнице.


Фото: МЧС

Гомеле лодка столкнулась с краном — один из рыбаков в реанимации">Напомним, утром 14 июня в Гомеле в районе центрального пляжа кран столкнулся с рыбацкой лодкой. Судно затонуло. Работники ОСВОДа спасли двоих рыбаков. Один из них был без сознания, его доставили в реанимацию. Как стало известно TUT.BY, сегодня утром 73-летний мужчина умер.

Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи.

 
Теги: Гомель
 
 
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Судно затонуло. Работники ОСВОДа спасли двоих рыбаков. Один из них был без сознания, его доставили в реанимацию.
 
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