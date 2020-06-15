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Выясняются причины взрыва в квартире в Минске

15.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Коммунальные службы продолжают работать на месте взрыва в столице. Проверяются все системы жизнеобеспечения, уточняется ущерб, нанесенный соседним помещениям. Напомним, вчера вечером в Минске на Кольцова раздался мощный хлопок. После этого в помещении на первом этаже начался пожар. На место инцидента выехали девять пожарных расчетов и несколько бригад медиков. Еще до приезда спецслужб на месте ЧП оказалась наша съемочная группа. 

Взрывом выбило стекла на трех этажах в соседних квартирах и в подъезде, закопчены стены и потолок лестничного марша. По предварительной информации МЧС, целостность конструкций жилого дома не нарушена. Отселение жильцов не проводилось. Что касается возможных причин ЧП, рассматривается несколько версий. Среди наиболее вероятных - взрыв бытового газа или паров легковоспламеняющихся жидкостей. По предварительным данным, источником вспышки мог послужить самогонный аппарат. Но точно на вопрос, что произошло, ответят эксперты.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальные службы продолжают работать на месте взрыва в столице. Проверяются все системы жизнеобеспечения, уточняется ущерб, нанесенный соседним помещениям....
 
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