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КГК Витебской области открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения
15.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 15 по 19 июня Комитет госконтроля Витебской области проводит горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников в период с 1 марта 2020 года по настоящее время,
Звонки принимают с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) — по телефонам: 8 0212 37-61-94 и 8 0212 37−89−39; с 17.00 до 19.00 — по телефону: 8 0212 63-36-22.
Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко
— В последнее время поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно: в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать «массово», но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи, — рассказывал Лукашенко.
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