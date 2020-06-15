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КГК Витебской области открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения

15.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 15 по 19 июня Комитет госконтроля Витебской области проводит горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников в период с 1 марта 2020 года по настоящее время, сообщает ведомство.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Звонки принимают с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) — по телефонам: 8 0212 37-61-94 и 8 0212 37−89−39; с 17.00 до 19.00 — по телефону: 8 0212 63-36-22.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы.

— В последнее время поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно: в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать «массово», но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи, — рассказывал Лукашенко.

По подсчетам Исследовательского центра ИПМ, за последние семь лет «чемпионом» по скорости «выбрасывания людей на улицу» были государственные коммерческие предприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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