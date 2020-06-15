Шагала и Сутина «приобщили к делу». Где сейчас картины из коллекции Белгазпромбанка

Источник материала: Tut.by

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня сообщил в итоговом выпуске новостей, что полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». На кадрах оперативной съемки можно увидеть работы художников с мировым именем — Шагал, Сутин, Бакс, Царфин, Любич и других. Как стало известно TUT.BY, картины по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусств, однако для зрителей вход пока закрыт.



«Ева» Хаима Сутина, судя по оперативной съемке, тоже была «приобщена к делу». Картина приобретена на аукционе «Sotheby's» в Нью-Йорке в 2013 году за 1,8 млн долларов. Это самая дорогая картина в Беларуси. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сюжете, посвященном делу Белгазпромбанка, Эймонт рассказал об обысках в банке и других коммерческих структурах, в ходе которых, по его словам, «было изъято около четырех миллионов долларов, полученных, как считает следствие, незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, облигации, дигипассы и многое другое».

Госконтроль сообщил о задержании по делу 15 человек , также Могилеве обвиняют в хищении в особо крупном размере">уголовное дело возбуждено против главы отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. По телевизору показали «доллары и золото», а потом еще и рассказали про 150 картин на 20 млн долларов, которые приобщены к делу. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о признательных показаниях задержанных. Виктор Бабарико, который оставил пост председателя правления Белгазпромбанка и сейчас выдвигается в президенты, назвал происходящее с банком «рейдерским захватом».

— Обратите внимание на следующее видео, его еще не было в эфире. Полторы сотни картин общей стоимостью 20 млн долларов также приобщены к делу, — заявил в эфире ведущий. — Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны. Впрочем, истинная стоимость данных активов может быть выше, можно только представить, за сколько они могли быть проданы на аукционах.

Обыск в офисе Белгазпромбанка прошел 11 июня, галерея «Арт-Беларусь», где хранятся картины корпоративной коллекции банка, работала до 12 июня. С 13 июня на входе висит объявление, что галерея не работает по техническим причинам. Сотрудники, извиняясь, отказываются от комментариев, отмечают только, что на данный момент состояние картин и способ их хранения тревоги не вызывает.

Как стало известно TUT.BY, картины, которые «приобщены к делу», пока находятся в хранилище галереи. За формулировкой «приобщены к делу» может скрываться либо то, что картины являются вещественным доказательством по делу, либо они арестованы для обеспечения в последующем иска по погашению ущерба.

Поскольку речь идет о картинах, важно соблюдать все требования по их хранению, малейшие нарушения температурного режима, могут привести к порче. По закону, арестованное имущество может быть передано на хранение собственнику или иному лицу, который обязуется обеспечить его сохранность на время разбирательства по делу.

Что касается срочного вывоза картин за границу, как прозвучало в эфире БТ, чтобы вывезти предмет искусства, нужно заранее получить разрешение от Министерства культуры, иначе таможня просто не даст добро. По данным TUT.BY, за последние месяцы Минкульт не выдавал собственнику таких разрешений.

Как оформляется разрешение? Заявитель вместе с набором документов, в том числе оплаченной госпошлиной, и предметом искусства приходит в Минкульт, где эксперты рассматривают заявление (где прописывается цель вывоза) и решают, выдать ли разрешение, уходит на это до десяти дней.

В коллекции Белгазпромбанка более 30 картин являются историко-культурной ценностью. По закону, такие объекты можно вывозить за границу только на время, владелец (неважно, частная компания, частное лицо или государственная организация) предъявляет в Министерство культуры подтверждающие документы — договор с заграничным музеем, например, свидетельство о страховке, также прописывается цель вывоза, сроки вывоза и возврата.

Еще один важный момент — перевозка картин. Можно использовать только специальный транспорт, который обеспечивает амортизацию, чтобы картины не повредились в пути от вибрации, а также необходимый температурный режим, то есть нужна машина с пневмоподвеской и термохранением. Картины пакуются в специальные большие ящики, учитывая размер работ. То есть просто положить картину себе в машину и вывезти в любом направлении невозможно, даже если она, как в случае с коллекцией Белгазпромбанком, принадлежит частной компании.

Оперативная съемка, показанная на БТ, не зафиксировала грузовые фуры для вывоза картин из Беларуси, а также разрешительные документы из Министерства культуры. Получить оперативный комментарий о судьбе «приобщенных к делу» картин в Комитете госконтроля не удалось.

Формирование корпоративной коллекции Белгазпромбанка началось в 2011 году, вопросов со стороны налоговых органов по поводу приобретения картин к банку не возникало, при ввозе предметов искусства собственник платил таможенный сбор.

Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на родину. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Многие экспонаты собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В галерее «Арт-Беларусь» обещают на протяжении дня сообщить, как в дальнейшем будет работать галерея и смогут ли белорусы увидеть картины Шагала, Сутина, Бакста, Царфина, Любич и других художников, которые в Беларусь привез Белгазпромбанк.