Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспозицию "Сундуки Беларуси" представляет Музей народной архитектуры и быта "Сундуки Беларуси". Музей народной архитектуры и быта представляет новую экспозицию - значительную часть коллекции традиционных сундуков, собранную в течение...

"Сундуки Беларуси". Музей народной архитектуры и быта представляет новую экспозицию - значительную часть коллекции традиционных сундуков, собранную в течение почти 45 лет существования музея. О чем могут рассказать сундуки Беларуси и что можно было определить по декорированию, узорам и цветам - узналаИнтересные истории из жизни крестьян могут рассказать нам белорусские сундуки. Они со временем перебрались из комнат на чердаки, уступив место современной мебели. Некогда бабушкино сокровище - сегодня сундук - не просто музейный экспонат - символ уюта и аутентики. Раньше сундук в доме играл не только роль шкафа или комода, иногда даже служил кроватью или скамейкой. А главное, хранил самые ценные тогда вещи - постельное белье, полотенца, скатерти, салфетки, сотканные или вышитые вручную. Около 150 лет молодые девушки перед свадьбой в деревянном сундуке хранили свое приданое, которое являлось доказательством трудолюбия девушки и зажиточности ее семьи.К браку девушку готовили с детства и начинали собирать приданое в "свадебный сундук". Его и показывали сватам и гостям. Коллекцию музея составляют около 70 сундуков, но пока для экспозиции отреставрировали только 25. У каждого - своя история, своя судьба и даже родословная. Так, например, если сундук раскрашен цветами и букетами - это Восточное Полесье, если отштампован геометрическими узорами - то это витебский край. Кстати, штампы делали из картофеля или репы, окунали их в минеральные краски - получалась разноцветная роспись. Чтобы ярче представить картину крестьянской свадьбы тех времен, праздничной атмосферы добавляют сельские музыканты, которые собрались во дворе.