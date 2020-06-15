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Экспозицию "Сундуки Беларуси" представляет Музей народной архитектуры и быта

15.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Сундуки Беларуси". Музей народной архитектуры и быта представляет новую экспозицию - значительную часть коллекции традиционных сундуков, собранную в течение почти 45 лет существования музея. О чем могут рассказать сундуки Беларуси и что можно было определить по декорированию, узорам и цветам - узнала Лариса Гулякевич.

Интересные истории из жизни крестьян могут рассказать нам белорусские сундуки. Они со временем перебрались из комнат на чердаки, уступив место современной мебели. Некогда бабушкино сокровище - сегодня сундук - не просто музейный экспонат - символ уюта и аутентики. Раньше сундук в доме играл не только роль шкафа или комода, иногда даже служил кроватью или скамейкой. А главное, хранил самые ценные тогда вещи - постельное белье, полотенца, скатерти, салфетки, сотканные или вышитые вручную. Около 150 лет молодые девушки перед свадьбой в деревянном сундуке хранили свое приданое, которое являлось доказательством трудолюбия девушки и зажиточности ее семьи. 

К браку девушку готовили с детства и начинали собирать приданое в "свадебный сундук". Его и показывали сватам и гостям.  Коллекцию музея составляют около 70 сундуков, но пока для экспозиции отреставрировали только 25. У каждого - своя история, своя судьба и даже родословная. Так, например, если сундук раскрашен цветами и букетами - это Восточное Полесье, если отштампован геометрическими узорами - то это витебский край. Кстати, штампы делали из картофеля или репы, окунали их в минеральные краски - получалась разноцветная роспись.  Чтобы ярче представить картину крестьянской свадьбы тех времен, праздничной атмосферы добавляют сельские музыканты, которые собрались во дворе.

 
 
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"Сундуки Беларуси". Музей народной архитектуры и быта представляет новую экспозицию - значительную часть коллекции традиционных сундуков, собранную в течение...
 
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