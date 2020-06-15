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Загородные лагеря начинают сезон

15.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В "Борок", в Воложинском районе, на первую смену приехали полтысячи школьников. Прежде всего отдыхающие прошли медицинский осмотр  (температуру здесь будут мерить по несколько раз в день), а уже после раскладывали вещи и знакомились с расписанием спортивных, развлекательных программ и интеллектуальных квизов. Своими впечатлениями мальчики и девочки смогут делиться в онлайн-стримах. У лагеря есть свой аккаунт в Instagram.

Первая смена будет длиться 18 дней. В этом году их будет 4. Свободных путевок осталось мало. Средняя цена отдыха 585 рублей.

 
 
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В "Борок", в Воложинском районе, на первую смену приехали полтысячи школьников. Прежде всего отдыхающие прошли медицинский осмотр  (температуру здесь будут мерить...
 
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