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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Cегодня отмечают Всемирный день ветра Это один из наиболее перспективных среди альтернативных источников энергии. Безопасный для экологии, при этом очень мощный. Запасы энергии ветра в 100 раз превышают...

Это один из наиболее перспективных среди альтернативных источников энергии. Безопасный для экологии, при этом очень мощный. Запасы энергии ветра в 100 раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. В нашей стране сейчас работают более 100 ветроустановок. Первая из них появилась в Мядельском районе 20 лет назад. Это не единственное направление альтернативной энергетики, которое развивают в Минской области. В скором времени в Несвижском районе запустят гелиапарк. Там будут работать более 4 тысяч солнечных батарей.