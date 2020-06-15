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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последствия стихии ликвидируют в Минской области Сильные дожди привели к подтоплениям в Борисове. Пострадал и Березинский район. Там шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил деревья. Без электроснабжения...

Сильные дожди привели к подтоплениям в Борисове. Пострадал и Березинский район. Там шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил деревья. Без электроснабжения временно остались более 30 населенных пунктов.Тем временем синоптики отмечают, неустойчивая погода сохранится и на этой неделе. В прогнозах опять дожди и грозы. При этом будет жарко. Завтра до 28 с плюсом. Дальше еще потеплеет.На выходных прогнозируют контрастную погоду. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 30 градусов. Будет ветрено и пройдут кратковременные осадки.