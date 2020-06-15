|
Последствия стихии ликвидируют в Минской области
15.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСильные дожди привели к подтоплениям в Борисове. Пострадал и Березинский район. Там шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил деревья. Без электроснабжения временно остались более 30 населенных пунктов.
Тем временем синоптики отмечают, неустойчивая погода сохранится и на этой неделе. В прогнозах опять дожди и грозы. При этом будет жарко. Завтра до 28 с плюсом. Дальше еще потеплеет.
На выходных прогнозируют контрастную погоду. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 30 градусов. Будет ветрено и пройдут кратковременные осадки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные дожди привели к подтоплениям в Борисове. Пострадал и Березинский район. Там шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил деревья. Без электроснабжения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)