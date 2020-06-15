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Последствия стихии ликвидируют в Минской области

15.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильные дожди привели к подтоплениям в Борисове. Пострадал и Березинский район. Там шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил деревья. Без электроснабжения временно остались более 30 населенных пунктов.

Тем временем синоптики отмечают, неустойчивая погода сохранится и на этой неделе. В прогнозах опять дожди и грозы. При этом будет жарко. Завтра до 28 с плюсом. Дальше еще потеплеет.

На выходных прогнозируют контрастную погоду. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 30 градусов. Будет ветрено и пройдут кратковременные осадки.

 
 
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Сильные дожди привели к подтоплениям в Борисове. Пострадал и Березинский район. Там шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил деревья. Без электроснабжения...
 
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