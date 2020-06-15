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Прогноз погоды на 16 июня
15.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT16 июня (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильные дожди, местами в восточных районах максимальная температура воздуха повысится до +30°С.
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16 июня (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильные дожди, местами в восточных районах максимальная температура воздуха повысится до +30°С.
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