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Прогноз погоды на 16 июня

15.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

16 июня (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильные дожди, местами в восточных районах максимальная температура воздуха повысится до +30°С.

 
 
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16 июня (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильные дожди, местами в восточных районах максимальная температура воздуха повысится до +30°С.
 
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