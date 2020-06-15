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В Минске пропала семья россиян с малолетними детьми

15.06.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пропала семья россиян. Они выехали из гостиницы на Сторожевской 5 июня, до сих пор их родственникам ничего неизвестно о местонахождении семьи. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

5 июня в 11.40 семья россиян выехала из гостиницы на улице Сторожевской на автомобиле «Лада» (р.з. Т734ТН178). Машина уехала в неизвестном направлении. Тревогу забили родственники из России, с которыми пропавшие перестали выходить на связь.

Милиция разыскивает пропавших. 59-летний Владимир Евгеньевич Кочетов плотного телосложения, ростом 180−185 см, с темными короткими волосами, был одел в черную куртку, светлую майку, светлые джинсы.


Фото: пресс-служба МВД

С ним была 37-летняя Юлия Александровна Кочетова — на вид ей 40−45 лет, плотного телосложения, рост 170−175 см, волосы средней длины, на ней была светлая кофта, белые брюки, солнцезащитные черные очки, черный рюкзак. Также ищут двоих детей Кочетовых — 6-летнего Владимира и 3-летнего Германа. Младший сын был в красной куртке, синих джинсах, синих кроссовках, старший — в синей майке с надписью, красной куртке, светлой кепке, темных шортах, темных кроссовках.

У семьи была белая детская коляска с черной ручкой.

Если вам известно местонахождение людей на фото, об этом просят сообщить в Центральное РУВД г. Минска: 8 (017) 288-02-02, 8 (029) 883-91-10, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пропала семья россиян. Они выехали из гостиницы на Сторожевской 5 июня, их родственникам до сих пор ничего неизвестно о их местонахождении. Подробности...
 
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