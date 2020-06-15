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Низкий уровень кислорода и высокая температура воды - вероятные причины мора рыбы в Немане

15.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация взята под контроль. Сообщения о гибели рыбы в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Информировали и о неприятном запахе от реки. По словам экологов, инцидент произошел в пятницу. Из-за жары концентрация растворенного в воде кислорода снизилась до критических значений, что и привело, возможно, к ЧП.

По предварительным анализам, концентрация загрязняющих веществ в реке не превышает предельно допустимые значения.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ситуация взята под контроль. Сообщения о гибели рыбы в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Информировали и о неприятном запахе от реки....
 
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