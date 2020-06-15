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В Млечном Пути насчитали до 36 внеземных цивилизаций.

15.06.2020 17:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более точные расчеты возможного количества внеземных цивилизаций в Млечном Пути показали, что в галактике может существовать до 36 внеземных цивилизаций. Ученые учитывали характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития все более сложных форм жизни. Результаты работы опубликовал Astrophysical Journal.

"Наша идея заключалась в том, чтобы использовать принципы теории эволюции в космических масштабах. Мы назвали результаты наших расчетов "астробиологическим пределом Коперника". В соответствии с ними в нашей галактике должно существовать как минимум несколько дюжин цивилизаций, если на развитие каждой из них уходит около пяти миллиардов лет", – рассказал один из авторов работы, профессор Кристофер Конселис.

Однако цивилизации находятся так далеко от нас, что засечь их при нынешнем развитии технологий практически невозможно.

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Более точные расчеты возможного количества внеземных цивилизаций в Млечном Пути показали, что в галактике может существовать до 36 внеземных цивилизаций. Ученые...
 
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