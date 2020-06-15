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Консультации по подготовке к ЦТ в белорусских школах будут проходить по 23 июня
15.06.2020 17:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо рекомендациям Минобразования, консультации проводятся с 15 по 23 июня. "Они организованы во всех областях и Минске по всем предметам, по которым предусмотрено проведение ЦТ. Наиболее востребованными являются консультации по математике, русскому и иностранным языкам, биологии, химии", - заявили в Минобразования.
Расписание консультаций в школах по учебным предметам составляется индивидуально.
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По рекомендациям Минобразования, консультации проводятся с 15 по 23 июня. "Они организованы во всех областях и Минске по всем предметам, по которым предусмотрено...
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