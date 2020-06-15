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Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 на платной основе можно сделать в Центральной поликлинике Могилева

15.06.2020 18:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы пройти исследование, нужно написать заявление, заполнить договор на оказание услуг, предъявить паспорт и подтверждение оплаты процедуры. Кровь можно сдать в будние дни с 8:00 до 12:00.

Сдать кровь могут как граждане Беларуси, так и иностранцы. Для белорусов стоимость процедуры составит Br25,73, для иностранных граждан - Br100,2. Получить результат анализа можно по предъявлении паспорта и чека с 14:00 до 16:00 в том же кабинете, где брали кровь. Результат по желанию пациента может быть переведен на английский язык.

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Чтобы пройти исследование, нужно написать заявление, заполнить договор на оказание услуг, предъявить паспорт и подтверждение оплаты процедуры. Кровь можно сдать в...
 
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