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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах

16.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обсудить можно вопросы, касающиеся и  развития малой родины, и страны в целом. В ходе выездов работают прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Сегодня в Слуцкий райисполком выедет первый заместитель главы Администрации Максим Рыженков. 17 июня в Березовском райисполкоме пройдет встреча с начальником главного управления Администрации Григорием Шлыком. 18 июня в Миорском райисполкоме на вопросы граждан ответит начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.

 
 
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Обсудить можно вопросы, касающиеся и  развития малой родины, и страны в целом. В ходе выездов работают прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных...
 
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