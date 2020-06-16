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Суд вынес приговор двум обвиняемым в гибели рабочего в Фаниполе

16.06.2020 06:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня суд Дзержинского района вынес приговор двум обвиняемым в гибели рабочего в Фаниполе. Сроки получили прораб и экскаваторщик предприятия. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: ВКонтакте / Фаниполь Бай

Уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении двух сотрудников предприятия «ПМК-54» ГУПП «Брестводострой».

Прораба признали виновным в том, что он допустил выполнение работ по укладке канализационных труб с нарушениями и не обеспечил безопасность: в траншее глубиной более полутора метров ее стены не были укреплены должным образом. Суд также посчитал его ответственным за то, что рабочий, который погиб при обрушении траншеи не имел соответствующей квалификации — и не прошел обучение, стажировку и проверку. Прораб также несет ответственность за действия второго обвиняемого, экскаваторщика, который при рытье траншеи не контролировал ее глубину.

Суд приговорил прораба и экскаваторщика к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также к ним применили амнистию и «скостили» один год.

Кроме того, суд постановил предприятие ГУПП «Брестводстрой» выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родным погибшего.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, 7 февраля 2019 года в Фаниполе при проведении работ по прокладке канализационных труб произошел обвал земли в котловане. Один из рабочих оказался под большим слоем земли: 31-летний мужчина погиб.

 
 
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Суд приговорил прораба и экскаваторщика к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев....
 
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