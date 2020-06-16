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14 лет назад открылось новое здание Национальной библиотеки Беларуси

16.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Алмаз знаний" - это определение вошло в наш обиход. Библиотека представляет не только локальный интерес, иностранцы с удовольствием посещают и используют ресурсы хранилища. Фонды сегодня исчисляются десятью миллионами единиц хранения на 80 языках мира. Современная библиотека - это не только читальные залы, но и доступ к крупнейшим мировым базам. Именно онлайн-направление, или так называемый удаленный формат работы стали использовать с первых дней открытия. Для этого есть все необходимые условия. Редкие издания, документы, аудиозаписи проходят оцифровку и становятся доступными для пользователей по всей планете. 


Ежедневный прирост читателей Национальной библиотеки Беларуси - четыре десятка билетов


География запросов более чем обширная: как ближнее, так и дальнее зарубежье, включая Австралию и Эфиопию. Кроме того, у "алмаза" есть свой издательский бренд. Книги, брошюры и иная печатная продукция с авантитулом Нацбиблиотеки Беларуси регулярно появляется на прилавках.

 
 
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"Алмаз знаний" - это определение вошло в наш обиход. Библиотека представляет не только локальный интерес, иностранцы с удовольствием посещают и используют ресурсы...
 
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