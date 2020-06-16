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Два миллиона однолетних цветов украсят Минск
16.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT1,5 миллиона цветов высадили в Минске. А вскоре разноцветные композиции дополнят еще 500 000. Темы флористических рисунков самые разнообразные. Например, в сквере Старостинская слобода разбили клумбу с достопримечательностями столицы. На ней - Национальная библиотека, площадь Победы, "Минск-Арена". Новые цветочные композиции появились также вдоль основных магистралей, на въездах в город и транспортных развязках.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП "Минскзеленстрой": "Развязки проблемно обычно озеленять в плане устойчивости насаждения к определенным обстоятельствам. Это активное движение транспорта, большое количество выхлопов - очень важно передать цветочную рассаду. В данном случае на пр. Пушкина, Притыцкого - развязке высажены устойчивые по всем признакам кустарники. И уже между ними создаются высадки из петуний, которые сохранены кустарниками от воздействия. И сохраняют свою декоративность вплоть до октября".
16 000 цветочных конструкций установят в столицеКроме этого, в Минске появляются мобильные клумбы. Озеленители устанавливают цветочные арки, кашпо - всего появятся 16 000 конструкций. Все работы по цветочному оформлению столицы планируют завершить в начале июля.
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1,5 миллиона цветов высадили в Минске. А вскоре разноцветные композиции дополнят еще 500 000. Темы флористических рисунков самые разнообразные. Например, в сквере...
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