Источник материала: БT





16 000 цветочных конструкций установят в столице

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два миллиона однолетних цветов украсят Минск 1,5 миллиона цветов высадили в Минске. А вскоре разноцветные композиции дополнят еще 500 000. Темы флористических рисунков самые разнообразные. Например, в сквере...

1,5 миллиона цветов высадили в Минске. А вскоре разноцветные композиции дополнят еще 500 000. Темы флористических рисунков самые разнообразные. Например, в сквере Старостинская слобода разбили клумбу с достопримечательностями столицы. На ней - Национальная библиотека, площадь Победы, "Минск-Арена". Новые цветочные композиции появились также вдоль основных магистралей, на въездах в город и транспортных развязках.Кроме этого, в Минске появляются мобильные клумбы. Озеленители устанавливают цветочные арки, кашпо - всего появятся 16 000 конструкций. Все работы по цветочному оформлению столицы планируют завершить в начале июля.