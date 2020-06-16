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Хомяка обыкновенного разыскивают в Беларуси

16.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда-то эти грызуны считались вредителями полей и началось их истребление, сейчас же вид включен в Красную книгу. Ранее крупные популяции хомяков находились в Брестской и Гомельской областях, сегодня о популяции ничего неизвестно. Рассказать о встречах с грызунами можно на сайте общественного объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Ранее белорусы помогли в поиске сусликов. Эти грызуны также находились на грани исчезновения. Сейчас крупные колонии обнаружены в Несвижском, Копыльском и Столбцовском районах.

 
 
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Когда-то эти грызуны считались вредителями полей и началось их истребление, сейчас же вид включен в Красную книгу. Ранее крупные популяции хомяков находились в...
 
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