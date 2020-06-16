Предложенные допмеры по профилактике ДТП с детьми

Источник материала: Кобринский вестник





Прокуратура Брестской области проверила исполнение законодательства по профилактике гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

За январь-апрель этого года на территории области зарегистрировано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 20 детей получили травмы различной степени тяжести. Более половины пострадавших – дети-пешеходы, семеро детей-пассажиров, а также один несовершеннолетний водитель.

В 70% случаев виновниками ДТП были признаны водители. Прокуратура обратила внимание учреждений, где обучают вождению, на необходимость более качественной их подготовки. Причинами наездов автомобилями на детей в жилых зонах стало отсутствие надлежащего контроля за ними со стороны родителей. В связи с этим прокуратура предложила активизировать в трудовых и учебных коллективах, на родительских собраниях разъяснительную работу о правилах поведения при прогулках с детьми.

Во время проверок прокуроры также обращали внимание на обустройство специализированных автогородков по обучению основам Правил дорожного движения в учреждениях образования. По результатам проверки прокуратура области направила обобщенную информацию о профилактике детского травматизма в ДТП в Брестский облисполком.

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