При строительстве Полоцкого путепровода нарушили ливневку? Почему Витебск затапливает после дождей

Источник материала: Tut.by

За последние трое суток на большей части Витебщины выпало от 24 до 41 мм осадков (одна -полторы декадные нормы). Больше всего пролилось воды (по четыре ведра на один кв. м) в Орше, Витебске, а в Полоцке и того больше — 56 мм, что считается опасным метеоявлением. С таким потоком воды не везде справилась ливневая канализация, сообщают «Витебские вести».





В воскресенье телефон участка областного контакт-центра 115 по-настоящему раскалился. Ливневые осадки спровоцировали подтопление низких мест и частных домов в Витебске, протекание кровель и залитие подъездов в домах. Поток воды хлынул и в коридор дома 16, корп. 1, на проспекте Генерала Людникова. Женщина, вышедшая выбросить отходы в мусоропровод, так и не смогла подойти к нему: стояла лужа, по стене, где проходили электропровода и другие линии коммуникаций, ручьем текла вода. Она срочно набрала номер 115.

Только в воскресенье в единую диспетчерскую службу поступило 970 заявок на устранение последствий от непрекращающегося на протяжении дня дождя.

В числе тех, кто обратился за помощью, были жители домов на улицах Космонавтов, Титова и Ленинградской. То ли дождь тому виной, то ли строительство Полоцкого путепровода вызвало подтопление, высказывали витебчане свои предположения в соцсетях.

— В результате строительства такого крупного объекта, каким является Полоцкий путепровод, при устройстве подпорных стен на подходах к путепроводу была нарушена система ливневой канализации. Во время обильных осадков произошло подтопление подвальных помещений домов, близко расположенных к Полоцкому рынку по обе стороны, — пояснил заместитель председателя Витебского горисполкома Сергей Соглаев.

Утром в понедельник работники предприятия ЖРЭТ г. Витебска откачали воду на подступах к домам, а также возле магазина «Ника» на ул. Ленинградской и частных домов. Устраняют последствия ливневых дождей по всему Витебску и другие коммунальные службы.





В горисполкоме пояснили, что сейчас создана комиссия в составе работников УКСа облисполкома, ЖРЭТа, «Гордормоста» и других специализированных организаций, которые должны провести комплексное обследование проблемного участка строительства путепровода с тем, чтобы найти выход по отводу ливневых стоков от жилых домов и других строений во время обильных дождей.

— Это проблема временная, — подчеркнул главный инженер «Гордормоста» Александр Сысоев. — Она будет решена с вводом в строй в июле Полоцкого путепровода с учетом рельефа местности и самых неблагоприятных метеоусловий, чтобы подобные ситуации не повторялись.