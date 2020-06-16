На вокзале аврал. Посмотрите, как в Светлогорске готовятся к пуску первой электрички

Источник материала: Tut.by

В выходные в Светлогорске пустят первую электричку до Минска. Журналисты местной телекомпании «Ранак» рассказали , как к этому событию готовятся в городе.



Фото: ТРК «Ранак»

Основные работы развернулись на территории железнодорожного вокзала. За выходные поменяли асфальт и фонари, заменили старые тротуары и остановки, облагородили деревья, разбили газоны, на перроне станции полностью переложили плитку — теперь она тактильная.

Торжественный пуск первой электрички планируют на 21 июня.

Напомним , на днях в пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, что вскоре планируется открыть регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск — Жлобин — Минск. Перевозить пассажиров будут составы ЭПр (Stadler) и ЭР9.



Фото: ТРК «Ранак»

Новый маршрут — один из этапов инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров протяженностью 141 км, который планируют завершить до конца 2021 года.