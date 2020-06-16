|
На вокзале аврал. Посмотрите, как в Светлогорске готовятся к пуску первой электрички
16.06.2020 13:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Светлогорске пустят первую электричку до Минска. Журналисты местной телекомпании «Ранак»
Основные работы развернулись на территории железнодорожного вокзала. За выходные поменяли асфальт и фонари, заменили старые тротуары и остановки, облагородили деревья, разбили газоны, на перроне станции полностью переложили плитку — теперь она тактильная.
Торжественный пуск первой электрички планируют на 21 июня.
Новый маршрут — один из этапов инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров протяженностью 141 км, который планируют завершить до конца 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные работы развернулись на территории железнодорожного вокзала. Скорость, с которой они ведутся поражает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)