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В Осиповичском водохранилище - мор рыбы, но по всем показателям все в порядке. Что происходит?

16.06.2020 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«На каждый квадратный метр — дохлая рыбина. И так — на протяжении 20 км: от Осиповичского водохранилища до Марьиной Горки», — эмоционально сообщил в редакцию TUT.BY читатель о заморе рыбы в реке Свислочь. Ведомства, отвечающие за охрану природы, говорят, что масштабы. по их данным, гораздо меньше, но факт есть: в начале июня из водохранилища выловили более 30 особей мертвой рыбы, в основном — карпа. Почему рыба погибла — до сих пор не понятно. Есть версия о том, что ее, мертвую, просто сбросили в воду.


Фото предоставлено читателем TUT.BY.

О том, что в Осиповичском водохранилище погибает рыба, в конце мая сообщили в инспекцию охраны животного и растительного мира местные рыбаки.

Один из них, минчанин Александр, у которого дача около деревни Смык, говорит, что видел в воде мертвых карасей, окуней, щук, толстолобика, даже судака.

— Достаточно много рыбы было около берега, в траве и камышах. В понедельник, 15 июня, когда я вернулся на дачу, мертвой рыбы было уже гораздо меньше — наверное, смыло дождями в выходные. Но специфический запах от нее еще сохранялся. А еще рыба вообще не ловилась — ни поклевки, — говорит мужчина.

По словам Александра, в прошлом году примерно в это же время рыбаки наблюдали такую же картину. Тогда погибли в том числе крупные особи карпа, сазана, карася.


Фото предоставлено читателем TUT.BY.

Сообщение о заморе рыбы в Осиповичском водохранилище поступило в конце мая, рассказала TUT.BY пресс-секретарь госинспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович. Туда сразу же выехала специальная комиссия. И явных источников загрязнения водоема не выявили. Но взяли воду и рыбу для лабораторных исследований.

Всего тогда зафиксировали 51 особь мертвой рыбы, говорит заместитель председателя Могилевского облкомитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков. Причем из них 45 штук были карпы товарного вида — весом по 1−3 кг.

— Пробы воды взяли на всей акватории водохранилища в различных точках, в том числе в местах впадения рек. И результаты показали, что в воде нет ничего, от чего могла бы погибнуть рыба. По отдельным показателям есть очень маленькие превышения нормы, но они не могут быть связаны с гибелью рыбы, — добавил Константин Тепляков. — То есть это точно не сброс сточных вод, не попадание вредных веществ с полей, иначе мы бы это сразу увидели по результатам анализов.

С содержанием кислорода в воде тоже все более чем в порядке: его концентрация при отборе проб — 8 мг/л. А замор рыбы происходит при уровне 2 мг/л и меньше.


Фото предоставлено читателем TUT.BY.

По словам Константина Ильича, было опасение, что карп чем-то болен — на чешуе одной из рыб обнаружили что-то вроде мха. Но опасения не подтвердились: в Осиповичской райветстанции проверили, что ни бактериальных, ни паразитических возбудителей на рыбе нет.

Мертвую рыбу из водохранилища в районе деревень Смык, Зборск и Озерище после выловили коммунальники, рассказал TUT.BY первый зампредседателя Осиповичского райисполкома Сергей Ананич. Это было на прошлой неделе. Сегодня, 16 июня, по крайней мере в районе деревни Смык мертвой рыбы, говорят, в воде не было.

— Рыбаки говорили, что на днях видели у берегов мертвую рыбу, но немного, — сказал Сергей Ананич.

В чем все-таки причина гибели рыбы в Осиповичском водохранилище, неизвестно. По крайней мере, это не массовый мор, говорят специалисты. Есть предположение, что мертвую рыбу в водоем сбросили. А еще здесь вспоминают, как в другом районе сотрудник хозяйства как-то решил вымыть емкость от химического вещества, которым обрабатывал поле, в маленьком озере — и вызвал этим мор рыбы.

В исполкоме и ведомствах, связанных с охраной природы, говорят, что за состоянием Осиповичского водохранилища следят. А местных просят в случае чего сразу звонить.

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Теги: Гродно
 
 
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