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Мужчина незаконно перепродавал респираторы на три рубля дороже. Им заинтересовалась милиция
16.06.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске ОБЭП задержал нелегального продавца респираторов. Подробности
30-летний мужчина пытался продать респираторы в Минске без соответствующего разрешения.
Милиционеры изъяли у минчанина 390 респираторов на сумму свыше семи тысяч рублей. Выяснилось, что задержанный покупал товар на одном из городских рынков по 15 рублей за штуку, а продавал уже по 18 рублей. Своих клиентов бизнесмен искал в интернете.
В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без государственной регистрации.
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Милиционеры изъяли у минчанина 390 респираторов на сумму свыше семи тысяч рублей. СИЗы он покупал на рынке за 15 рублей, а перепродавал по 18 за штуку.
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