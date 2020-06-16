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Мужчина незаконно перепродавал респираторы на три рубля дороже. Им заинтересовалась милиция

16.06.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ОБЭП задержал нелегального продавца респираторов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


30-летний мужчина пытался продать респираторы в Минске без соответствующего разрешения.

Милиционеры изъяли у минчанина 390 респираторов на сумму свыше семи тысяч рублей. Выяснилось, что задержанный покупал товар на одном из городских рынков по 15 рублей за штуку, а продавал уже по 18 рублей. Своих клиентов бизнесмен искал в интернете.


В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без государственной регистрации.

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Теги: Минск
 
 
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Милиционеры изъяли у минчанина 390 респираторов на сумму свыше семи тысяч рублей. СИЗы он покупал на рынке за 15 рублей, а перепродавал по 18 за штуку.
 
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