Мужчина незаконно перепродавал респираторы на три рубля дороже. Им заинтересовалась милиция

Источник материала: Tut.by

В Минске ОБЭП задержал нелегального продавца респираторов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.





30-летний мужчина пытался продать респираторы в Минске без соответствующего разрешения.

Милиционеры изъяли у минчанина 390 респираторов на сумму свыше семи тысяч рублей. Выяснилось, что задержанный покупал товар на одном из городских рынков по 15 рублей за штуку, а продавал уже по 18 рублей. Своих клиентов бизнесмен искал в интернете.





В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без государственной регистрации.