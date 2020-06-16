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Такого в Дубровно еще не было

16.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Такого в Дубровно еще не было

Впервые на Дубровенщине любители мотодвижения отметили Всемирный день мотоциклиста общим сбором.
Этот день празднуется в третий понедельник июня с 22 июля 1992 года. Тогда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.
Всемирный день мотоциклиста совпал в этом году с днем завершения акции, которую сотрудниками ГАИ Витебской области проводили с 11 июня по 15 июня 2020 года. По инициативе ОГАИ Дубровенского РОВД , вечером 15 июня в центр города съехались обладатели двухколесных коней разной мощности и конфигурации. Это сразу привлекло внимание гуляющих вечером в сквере у фонтана.


Такого в Дубровно еще не было

То, что это мероприятие не развлекательное было ясно по той информации, которую озвучили сотрудники ГАИ.
Начальник отдела ГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок, напомнил им о важности соблюдения правил дорожного движения, призвал к безусловному их соблюдению.


Такого в Дубровно еще не было


Такого в Дубровно еще не было

Он рассказал, что в январе-мае 2020 года на территории Витебской области зарегистрировано 4 ДТП по вине водителей мототранспорта, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.
Также начальник ГАИ Дубровенского РОВД напомнил о правилах регистрации мотоциклов и мопедов, получение допуска к участию в дорожном движении, необходимости обязательного страхования и об ответственности за нарушение установленных правил.
—Мотоциклист для сотрудника ГАИ абсолютно такой же участник дорожного движения, как водитель автобуса, легковушки или грузовика. Правила для всех одни, и для всех одинаковое требование к их выполнению, — отметил Павел Спиченок.


Такого в Дубровно еще не было


Такого в Дубровно еще не было

 
 
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Впервые на Дубровенщине любители мотодвижения отметили Всемирный день мотоциклиста общим сбором. Этот день празднуется в третий понедельник июня с 22
 
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