Такого в Дубровно еще не было

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Впервые на Дубровенщине любители мотодвижения отметили Всемирный день мотоциклиста общим сбором.

Этот день празднуется в третий понедельник июня с 22 июля 1992 года. Тогда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

Всемирный день мотоциклиста совпал в этом году с днем завершения акции, которую сотрудниками ГАИ Витебской области проводили с 11 июня по 15 июня 2020 года. По инициативе ОГАИ Дубровенского РОВД , вечером 15 июня в центр города съехались обладатели двухколесных коней разной мощности и конфигурации. Это сразу привлекло внимание гуляющих вечером в сквере у фонтана.







То, что это мероприятие не развлекательное было ясно по той информации, которую озвучили сотрудники ГАИ.

Начальник отдела ГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок, напомнил им о важности соблюдения правил дорожного движения, призвал к безусловному их соблюдению.













Он рассказал, что в январе-мае 2020 года на территории Витебской области зарегистрировано 4 ДТП по вине водителей мототранспорта, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Также начальник ГАИ Дубровенского РОВД напомнил о правилах регистрации мотоциклов и мопедов, получение допуска к участию в дорожном движении, необходимости обязательного страхования и об ответственности за нарушение установленных правил.

—Мотоциклист для сотрудника ГАИ абсолютно такой же участник дорожного движения, как водитель автобуса, легковушки или грузовика. Правила для всех одни, и для всех одинаковое требование к их выполнению, — отметил Павел Спиченок.











