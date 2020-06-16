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Парень из Глубокого назанимал более 120 тысяч и просадил на ставках. Посмотрите, у вас он не брал в долг?

16.06.2020 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в отношении 36-летнего мужчины из Глубокого. Он занимал у людей деньги, а потом не возвращал их. Пока установлено 17 эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым составляет более 122 тысяч рублей.


Фото: СК

Житель Глубокого в период времени с 2016 года по январь 2020 года, находясь на территории города Минска, Минской и Витебской областей, под различными предлогами — развитие бизнеса, ремонт автомобиля и др., — брал в долг деньги.

Установлено, что 36-летний мужчина деньги не возвращал или возвращал частично — за счет того, что занимал у очередного человека.

Выяснилось, что на взятые в долг деньги он делал ставки в букмекерских конторах и надеялся на крупный выигрыш. Таким образом, говорит, хотел рассчитаться с долгами, однако на выигранные деньги снова делал ставки.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он под стражей.

Есть основания полагать, что фактов противоправной деятельности обвиняемого может быть больше. Если вы тоже пострадали от действий изображенного на фото мужчины, сообщите об этом СК по телефонам: (80212) 46−20−63, 46−20−58 или +37533 399 80 44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в отношении 36-летнего мужчины из Глубокого. Он занимал у людей деньги, а...
 
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