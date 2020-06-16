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Парень из Глубокого назанимал более 120 тысяч и просадил на ставках. Посмотрите, у вас он не брал в долг?
16.06.2020 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в отношении 36-летнего мужчины из Глубокого. Он занимал у людей деньги, а потом не возвращал их. Пока установлено 17 эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым составляет более 122 тысяч рублей.
Житель Глубокого в период времени с 2016 года по январь 2020 года, находясь на территории города Минска, Минской и Витебской областей, под различными предлогами — развитие бизнеса, ремонт автомобиля и др., — брал в долг деньги.
Установлено, что 36-летний мужчина деньги не возвращал или возвращал частично — за счет того, что занимал у очередного человека.
Выяснилось, что на взятые в долг деньги он делал ставки в букмекерских конторах и надеялся на крупный выигрыш. Таким образом, говорит, хотел рассчитаться с долгами, однако на выигранные деньги снова делал ставки.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он под стражей.
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Парень из Глубокого назанимал более 120 тысяч и просадил на ставках. Посмотрите, у вас он не брал в долг?
В Витебске расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в отношении 36-летнего мужчины из Глубокого. Он занимал у людей деньги, а...
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