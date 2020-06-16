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Милиция нашла пропавшую более 10 дней назад в Минске семью россиян с маленькими детьми
16.06.2020 21:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
5 июня семья россиян выехала из минской гостиницы, после чего перестала выходить на связь с родственниками. 16 июня в милиции сообщили, что нашли семью.
Семья из четырех человек, в том числе детей трех и шести лет, около полудня 5 июня выехала из гостиницы на улице Сторожевской на автомобиле «Лада» и
«В ходе поисковых мероприятий оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили местонахождение семьи россиян Кочетовых», —
Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробности случившегося не сообщаются.
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5 июня семья россиян выехала из минской гостиницы, после чего перестала выходить на связь с родственниками. 16 июня в милиции сообщили, что нашли семью.
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