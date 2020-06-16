Милиция нашла пропавшую более 10 дней назад в Минске семью россиян с маленькими детьми

Источник материала: Tut.by

5 июня семья россиян выехала из минской гостиницы, после чего перестала выходить на связь с родственниками. 16 июня в милиции сообщили, что нашли семью.



Фото: пресс-служба МВД

Семья из четырех человек, в том числе детей трех и шести лет, около полудня 5 июня выехала из гостиницы на улице Сторожевской на автомобиле «Лада» и пропала . Тревогу забили родственники из России, с которыми пропавшие перестали выходить на связь.

«В ходе поисковых мероприятий оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили местонахождение семьи россиян Кочетовых», — сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробности случившегося не сообщаются.