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Милиция нашла пропавшую более 10 дней назад в Минске семью россиян с маленькими детьми

16.06.2020 21:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 июня семья россиян выехала из минской гостиницы, после чего перестала выходить на связь с родственниками. 16 июня в милиции сообщили, что нашли семью.


Фото: пресс-служба МВД

Семья из четырех человек, в том числе детей трех и шести лет, около полудня 5 июня выехала из гостиницы на улице Сторожевской на автомобиле «Лада» и пропала. Тревогу забили родственники из России, с которыми пропавшие перестали выходить на связь.

«В ходе поисковых мероприятий оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили местонахождение семьи россиян Кочетовых», — сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробности случившегося не сообщаются.

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня семья россиян выехала из минской гостиницы, после чего перестала выходить на связь с родственниками. 16 июня в милиции сообщили, что нашли семью.
 
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