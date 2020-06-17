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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары
17.06.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТемпература воздуха в некоторых районах поднимется до 31 градуса тепла. Местами пройдут сильные ливни, град. Порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду.
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Температура воздуха в некоторых районах поднимется до 31 градуса тепла. Местами пройдут сильные ливни, град. Порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду.
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