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В Беларуси впервые за 5 лет нашли гнездо с птенцами беркута. Посмотрите, какие они забавные

17.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые за последние 5 лет в Беларуси обнаружили гнездо беркута с потомством — двумя птенцами. Нашли его на одном из болот в Витебской области.


Фото: Денис Китель

Орнитолог Денис Китель во время мониторинга болот, на которых могли поселиться беркуты, нашел гнездо этой птицы с двумя птенцами. До этого 5 лет не было известно о гнездовании этого вида в Беларуси.

«Прырода настолькі ачысцілася, што ў Беларусі ізноў пачалі гнездаваць маркуты (по-русски беркуты. — Прим. TUT.BY). Пяць гадоў маніторынгу, пяць балот — і нарэшце!», — написал в фейсбук Денис.

Беркутят окольцевали.

Птенцов беркута нашли в Витебской области — на одном из старейших гнезд этого крупного хищника, известном еще с 1970-х годов. Это гнездо тогда обнаружил витебский орнитолог Владимир Ивановский, сообщил бердвотчер Алексей Андреянов.

 
 
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До этого 5 лет не было известно о гнездовании этого вида в Беларуси.
 
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