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Мядельские пляжи начали купальный сезон

17.06.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главный   курортный район Минской области  - Мядельский  - начал купальный сезон. К лету-2020 городские пляжи   благоустроены.   Обновлены   беседки и детские площадки. В надлежащее состояние  приведены и лежаки  с искусственными мини-источниками. Акватория  Мястра также   очищена. Вода уже комфортная для купания даже с маленькими   посетителями пляжа. Ее температура у берега   плюс 21 -22 градуса.

Ежегодно в   Нарочанском крае принимают тысячи туристов. Для гостей   разработан маршрут экскурсий разных форматов, например, сплавы на байдарках либо    насыщенные веломаршруты.

 
 
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Главный   курортный район Минской области  - Мядельский  - начал купальный сезон. К лету-2020 городские пляжи   благоустроены.   Обновлены   беседки и детские...
 
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