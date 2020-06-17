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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске конкурс инновационных проектов Прогрессивные технологии и ноу-хау на пользу экономике города! В столице продолжается конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда ...

Прогрессивные технологии и ноу-хау на пользу экономике города! В столице продолжается конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома. Как рассказали сегодня в мэрии, заявки принимаются по 2 июля включительно. Соискателями могут быть как крупные высокотехнологичные предприятия, так и представители малого бизнеса. Одно из главных условий - создание продукции, которой нет в нашей стране и которую в дальнейшем будут экспортировать. Это такие сферы, например, как микроэлектроника, биотехнология, фармацевтика, IT.Инновационный фонд Мингорисполкома действует уже семь лет. За это время финансовой поддержкой воспользовались более 50 организаций. Кстати, постоянный объем самого фонда - более 100 миллионов рублей.