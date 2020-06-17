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В Минске конкурс инновационных проектов

17.06.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прогрессивные технологии и ноу-хау на пользу экономике города! В столице  продолжается конкурсный отбор проектов для  финансирования из инновационного фонда  Мингорисполкома. Как рассказали сегодня в  мэрии, заявки принимаются по  2 июля включительно.  Соискателями могут быть  как крупные высокотехнологичные предприятия, так и представители  малого бизнеса. Одно из главных условий - создание продукции, которой  нет в нашей стране и которую в дальнейшем будут экспортировать. Это такие сферы, например, как  микроэлектроника, биотехнология, фармацевтика, IT.

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома: "Основные требования - высокотехнологичность производства, отсутствие аналогов в производстве в РБ, передовые технологии, которые соискатели предлагают внедрить в Минске.  Основной профит для города - создание рабочих мест, высококвалифицированные кадры, высокий уровень зарплаты и, соответственно, высокая добавленная стоимость в формировании ВРП города, а также вклад в экономику республики".

Инновационный фонд Мингорисполкома действует уже семь лет. За это время  финансовой поддержкой  воспользовались более 50 организаций. Кстати, постоянный объем  самого фонда - более 100 миллионов рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Прогрессивные технологии и ноу-хау на пользу экономике города! В столице  продолжается конкурсный отбор проектов для  финансирования из инновационного фонда ...
 
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