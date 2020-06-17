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В Минске конкурс инновационных проектов
17.06.2020 19:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрогрессивные технологии и ноу-хау на пользу экономике города! В столице продолжается конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома. Как рассказали сегодня в мэрии, заявки принимаются по 2 июля включительно. Соискателями могут быть как крупные высокотехнологичные предприятия, так и представители малого бизнеса. Одно из главных условий - создание продукции, которой нет в нашей стране и которую в дальнейшем будут экспортировать. Это такие сферы, например, как микроэлектроника, биотехнология, фармацевтика, IT.
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома: "Основные требования - высокотехнологичность производства, отсутствие аналогов в производстве в РБ, передовые технологии, которые соискатели предлагают внедрить в Минске. Основной профит для города - создание рабочих мест, высококвалифицированные кадры, высокий уровень зарплаты и, соответственно, высокая добавленная стоимость в формировании ВРП города, а также вклад в экономику республики".
Инновационный фонд Мингорисполкома действует уже семь лет. За это время финансовой поддержкой воспользовались более 50 организаций. Кстати, постоянный объем самого фонда - более 100 миллионов рублей.
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Прогрессивные технологии и ноу-хау на пользу экономике города! В столице продолжается конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда ...
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