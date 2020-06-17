Минздрав Беларуси дал рекомендации, как отдыхать в пандемию. При заезде в санаторий понадобится справка

Специалисты Министерства здравоохранения и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению разработали санитарно-противоэпидемические рекомендации для санаторно-курортных организаций, сообщает сайт Минздрава.
Вот основные рекомендации:
Принимать отдыхающих при наличии информации (справки) об отсутствии контакта с лицом с инфекцией COVID-19 в течение последних 14 дней до даты отъезда, выданной организацией здравоохранения по месту жительства или территориальным центром гигиены и эпидемиологии.
Принимать иностранцев при наличии информации (справки) об отсутствии контакта с лицом с инфекцией COVID-19 в течение последних 14 дней до даты отъезда и отрицательного результата лабораторного обследования на инфекцию COVID-19 (лабораторное исследование должно быть проведено не позднее 2-х дней до прибытия).
Предусматривать одномоментный заезд отдыхающих, а также одномоментный выезд, с перерывами между заездами для проведения генеральной уборки и дезинфекции.
Если организация оказывает трансфер, возит отдыхающих на экскурсии, обеспечить наполняемость автобуса с соблюдением принципа дистанцирования. После использования проводить санитарную обработку транспорта.
При заезде измерять температуру отдыхающим. Если она повышена, обеспечить изоляцию. В дальнейшем проводить термометрию всем отдыхающим не реже 1 раза в день, сведения фиксировать в медицинской документации.
При регистрации и заезде обеспечить дистанцирование у стойки регистрации путем нанесения сигнальной разметки. Для защиты сотрудников рассмотреть возможность установки защитных экранов.
Заселять по одному человеку в номер. Возможно заселение в один номер лиц, прибывших на отдых и оздоровление в составе семьи или с сопровождающими.
Организовать ежедневную влажную уборку помещений с использованием бытовых моющих средств и/или дезинфицирующих средств с акцентом на обработке всех поверхностей. Тщательно обрабатывать дверные ручки, поручни, кнопки лифтов, столы, стулья, прочие предметы мебели, санитарно-техническое оборудование, телефонные аппараты, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаются люди.
Проводить ежедневную дезинфекцию поверхностей оборудования и элементов малых архитектурных форм на улице (спортивные площадки, беседки, лавочки, пляжное оборудование и др.).
Организовать регулярное и как можно более частое проветривание помещений и увлажнение воздуха любыми доступными способами.
В номерах обеспечить контроль за постоянным наличием мыла, туалетной бумаги.
В местах общего доступа (холлы, фойе) обеспечить наличие дозаторов с антисептическим (дезинфицирующим) средством для обработки рук (предпочтительно на спиртовой основе). Необходимо организовать контроль за их регулярной заправкой.
Приоритет при организация питания отдыхающих отдавать питанию по номерам либо в столовых (обеденных) залах по системе заказов.
В столовых (обеденных) залах обеспечить расстановку столов по принципу дистанцирования, обеспечив расстояние между столами не менее 1,5−2 метров. Рекомендуется разграничить между отдыхающими время приема пищи.
При организации питания через линию раздачи, функционировании буфета или магазина на полу нанести сигнальную разметку о необходимости соблюдения дистанции.
При наличии на территории организации собственного пляжа расставить шезлонги с соблюдением дистанцирования (не ближе чем 1,5−2 метров друг от друга).
Обеспечить оказание медицинских услуг индивидуально, по предварительной записи. Исключить групповое посещение процедур. После каждой процедуры обеспечить проведение дезинфекции поверхностей и проветривание помещения.
Ограничить проведение культурно-массовых мероприятий (например, организованных экскурсий) в помещениях и иных закрытых пространствах. Приоритет отдавать мероприятиям на свежем воздухе.
При использовании тренажерного зала обеспечить соблюдение дистанции между отдыхающими, в том числе путем расстановки оборудования, не менее 1,5−2 метров. Увеличить кратность уборок с проведением дезинфекции поверхностей и проветривания помещений.
Практиковать вахтовый метод работы для персонала, непосредственно связанного с обслуживанием отдыхающих (с организацией проживания работников на территории санаторно-курортного учреждения).
При непосредственном обслуживании отдыхающих использовать маски. Рекомендовано рассмотреть возможность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания всеми работниками организации.
Обеспечить в учреждении запас моющих средств и средств дезинфекции, антисептических средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Разграничить перерывы для отдыха, перерывы на обед между сотрудниками с целью минимизации возможного одновременного нахождения в одном помещении нескольких работников без средств индивидуальной защиты .