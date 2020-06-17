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Минздрав Беларуси дал рекомендации, как отдыхать в пандемию. При заезде в санаторий понадобится справка

17.06.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Министерства здравоохранения и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению разработали санитарно-противоэпидемические рекомендации для санаторно-курортных организаций, сообщает сайт Минздрава.


Фото предоставлено администрацией санатория «Плисса», используется в качестве иллюстрации

Вот основные рекомендации:

  • Принимать отдыхающих при наличии информации (справки) об отсутствии контакта с лицом с инфекцией COVID-19 в течение последних 14 дней до даты отъезда, выданной организацией здравоохранения по месту жительства или территориальным центром гигиены и эпидемиологии.
  • Принимать иностранцев при наличии информации (справки) об отсутствии контакта с лицом с инфекцией COVID-19 в течение последних 14 дней до даты отъезда и отрицательного результата лабораторного обследования на инфекцию COVID-19 (лабораторное исследование должно быть проведено не позднее 2-х дней до прибытия).
  • Предусматривать одномоментный заезд отдыхающих, а также одномоментный выезд, с перерывами между заездами для проведения генеральной уборки и дезинфекции.
  • Если организация оказывает трансфер, возит отдыхающих на экскурсии, обеспечить наполняемость автобуса с соблюдением принципа дистанцирования. После использования проводить санитарную обработку транспорта.
  • При заезде измерять температуру отдыхающим. Если она повышена, обеспечить изоляцию. В дальнейшем проводить термометрию всем отдыхающим не реже 1 раза в день, сведения фиксировать в медицинской документации.
  • При регистрации и заезде обеспечить дистанцирование у стойки регистрации путем нанесения сигнальной разметки. Для защиты сотрудников рассмотреть возможность установки защитных экранов.
  • Заселять по одному человеку в номер. Возможно заселение в один номер лиц, прибывших на отдых и оздоровление в составе семьи или с сопровождающими.
  • Организовать ежедневную влажную уборку помещений с использованием бытовых моющих средств и/или дезинфицирующих средств с акцентом на обработке всех поверхностей. Тщательно обрабатывать дверные ручки, поручни, кнопки лифтов, столы, стулья, прочие предметы мебели, санитарно-техническое оборудование, телефонные аппараты, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаются люди.
  • Проводить ежедневную дезинфекцию поверхностей оборудования и элементов малых архитектурных форм на улице (спортивные площадки, беседки, лавочки, пляжное оборудование и др.).
  • Организовать регулярное и как можно более частое проветривание помещений и увлажнение воздуха любыми доступными способами.
  • В номерах обеспечить контроль за постоянным наличием мыла, туалетной бумаги.
  • В местах общего доступа (холлы, фойе) обеспечить наличие дозаторов с антисептическим (дезинфицирующим) средством для обработки рук (предпочтительно на спиртовой основе). Необходимо организовать контроль за их регулярной заправкой.
  • Приоритет при организация питания отдыхающих отдавать питанию по номерам либо в столовых (обеденных) залах по системе заказов.
  • В столовых (обеденных) залах обеспечить расстановку столов по принципу дистанцирования, обеспечив расстояние между столами не менее 1,5−2 метров. Рекомендуется разграничить между отдыхающими время приема пищи.
  • При организации питания через линию раздачи, функционировании буфета или магазина на полу нанести сигнальную разметку о необходимости соблюдения дистанции.
  • При наличии на территории организации собственного пляжа расставить шезлонги с соблюдением дистанцирования (не ближе чем 1,5−2 метров друг от друга).
  • Обеспечить оказание медицинских услуг индивидуально, по предварительной записи. Исключить групповое посещение процедур. После каждой процедуры обеспечить проведение дезинфекции поверхностей и проветривание помещения.
  • Ограничить проведение культурно-массовых мероприятий (например, организованных экскурсий) в помещениях и иных закрытых пространствах. Приоритет отдавать мероприятиям на свежем воздухе.
  • При использовании тренажерного зала обеспечить соблюдение дистанции между отдыхающими, в том числе путем расстановки оборудования, не менее 1,5−2 метров. Увеличить кратность уборок с проведением дезинфекции поверхностей и проветривания помещений.
  • Практиковать вахтовый метод работы для персонала, непосредственно связанного с обслуживанием отдыхающих (с организацией проживания работников на территории санаторно-курортного учреждения).
  • При непосредственном обслуживании отдыхающих использовать маски. Рекомендовано рассмотреть возможность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания всеми работниками организации.
  • Обеспечить в учреждении запас моющих средств и средств дезинфекции, антисептических средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания.
  • Разграничить перерывы для отдыха, перерывы на обед между сотрудниками с целью минимизации возможного одновременного нахождения в одном помещении нескольких работников без средств индивидуальной защиты .

 
 
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Специалисты Министерства здравоохранения и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению разработали санитарно-противоэпидемические...
 
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