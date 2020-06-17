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Cанстанция требует закрыть цех symbal.by из-за нарушений, которые «угрожают национальной безопасности»

17.06.2020 21:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Санитарные врачи в Минске официально требуют у Symbal.by приостановить работы в пошивочном цеху с 18 июня. Об этом сообщил в фейсбуке директор магазина Павел Белоус. Напомним, в прошлую пятницу милиция конфисковала у курьера сувенирного магазина 419 футболок с надписью «ПсихоЗ%». С того дня в компанию несколько раз приходили проверку.


Скриншот с камеры видеонаблюдения на производстве на Машерова, 11. Изображение предоставлено Павлом Белоусом

История развивалась так: скандальные футболки у курьера изъяли 12 июня. 15 июня в магазин на Машерова, 18 пришла проверка — налоговые инспекторы и сотрудник ОБЭП. 17 июня проверяли уже производство на Машерова, 11 — там отшивают сувенирный трикотаж. Результат этого дня — запрет производства с 18 июня.

— Сёння, 17 чэрвеня, на вытворчасць крамы symbal.by прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, Цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Цэнтральнага раёна Мінска. Па выніках праверкі мы атрымалі патрабаванне з 18 чэрвеня прыпыніць працу вытворчасці да ліквідацыі парушэнняў, — рассказал Павел Белоус.

 

Помните, милиция изъяла футболки с надписью «ПсихоЗ%»? На магазин и производство обрушились проверки

 

Приостановить производство требуют «в связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде». Документ подписан главным санитарным врачом Центрального района Минска Середичем.

— Паколькі фізічна і тэхнічна мы не можам аператыўна выканаць тысячы замоў, якія прыйшлі за апошні тыдзень на наш сайт на прадукцыю з дызайнам «ПСІХОЗ%», мы пакідаем у продажы на сайце Symbal.by толькі тую прадукцыю, якая зараз рэальна ёсць у наяўнасці, — сообщил директор сувенирного магазина.

/Будет дополнено/

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, в прошлую пятницу милиция конфисковала у курьера сувенирного магазина 419 футболок с надписью «ПсихоЗ%». С того дня в компанию несколько раз приходили...
 
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