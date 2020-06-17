ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля в 4-дневном open air формате

17.06.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как лето мы не можем себе представить без отдыха детей в лагере, так и эта жаркая пора не проходит без музыкального бренда Беларуси - "Славянского базара". И как стало известно, в этом году фестиваль пройдет в формате open air с 16 по 20 июля. 

Открытые площадки минимизируют риски. Традиционно музыкальный форум примет Летний амфитеатр - там пройдет 7 масштабных концертов. В их числе - церемонии открытия и закрытия. Впервые к фестивалю присоединятся площадка перед концертным залом. Современная сцена со светодиодными экранами станет основной зоной для участников детского музыкального конкурса и вокалистов Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". Коллегию жюри последнего возглавит Олег Газманов. 

В этом году в афише международного фестиваля остаются программы "Золотой хит", "Шансон ТВ - все звезды", "Рок на все времена" и сборные концерты звезд эстрады. Билеты на фестиваль уже приобрели 15 тысяч зрителей.

дополнено:

Организаторы "Славянского базара в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов.

"На этот раз жюри конкурса молодых исполнителей возглавит народный артист России Олег Газманов. От Беларуси членом жюри будет заслуженная артистка Инна Афанасьева. В жюри войдут также Кейт Райан (Бельгия), Александр Рыбак (Норвегия), народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, а также Ладислав Бубнар (Словакия)", - рассказал директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Председателем жюри детского музыкального конкурса будет заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.


 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как лето мы не можем себе представить без отдыха детей в лагере, так и эта жаркая пора не проходит без музыкального бренда Беларуси - "Славянского базара". И как...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оздоровительный лагерь "Дружба" принял первую смену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика