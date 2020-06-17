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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля в 4-дневном open air формате Как лето мы не можем себе представить без отдыха детей в лагере, так и эта жаркая пора не проходит без музыкального бренда Беларуси - "Славянского базара". И как...

Как лето мы не можем себе представить без отдыха детей в лагере, так и эта жаркая пора не проходит без музыкального бренда Беларуси - "Славянского базара". И как стало известно, в этом году фестиваль пройдет в формате open air с 16 по 20 июля.Открытые площадки минимизируют риски. Традиционно музыкальный форум примет Летний амфитеатр - там пройдет 7 масштабных концертов. В их числе - церемонии открытия и закрытия. Впервые к фестивалю присоединятся площадка перед концертным залом. Современная сцена со светодиодными экранами станет основной зоной для участников детского музыкального конкурса и вокалистов Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". Коллегию жюри последнего возглавит Олег Газманов.В этом году в афише международного фестиваля остаются программы "Золотой хит", "Шансон ТВ - все звезды", "Рок на все времена" и сборные концерты звезд эстрады. Билеты на фестиваль уже приобрели 15 тысяч зрителей.Организаторы "Славянского базара в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов."На этот раз жюри конкурса молодых исполнителей возглавит народный артист России Олег Газманов. От Беларуси членом жюри будет заслуженная артистка Инна Афанасьева. В жюри войдут также Кейт Райан (Бельгия), Александр Рыбак (Норвегия), народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, а также Ладислав Бубнар (Словакия)", - рассказал директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.Председателем жюри детского музыкального конкурса будет заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.