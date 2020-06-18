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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видеообщение Анатолия Исаченко с пользователями в режиме реального времени Теперь и в интернете. Сенаторы осваивают новую форму общения с белорусами. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Вчера видеообщение с...

Теперь и в интернете. Сенаторы осваивают новую форму общения с белорусами. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Вчера видеообщение с пользователями в режиме реального времени опробовал зампред Совета Республики Анатолий Исаченко. Онлайн-трансляция началась в 18:15. Оставить вопрос сенатору можно было на его личной странице в "Фейсбуке". Первая беседа Анатолия Исаченко с пользователями была общеознакомительной. Следующие стримы, обещает сенатор, будут тематическими.