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Видеообщение Анатолия Исаченко с пользователями в режиме реального времени

18.06.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теперь и в интернете. Сенаторы осваивают новую форму общения с белорусами. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Вчера видеообщение с пользователями в режиме реального времени опробовал зампред Совета Республики Анатолий Исаченко. Онлайн-трансляция началась в 18:15. Оставить вопрос сенатору можно было на его личной странице в "Фейсбуке". Первая беседа Анатолия Исаченко с пользователями была общеознакомительной. Следующие стримы, обещает сенатор, будут тематическими.
 
 
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Теперь и в интернете. Сенаторы осваивают новую форму общения с белорусами. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Вчера видеообщение с...
 
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