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Сезонные заботы Дубровенских дорожников

18.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Сезонные заботы Дубровенских дорожников

С 2017 года в Беларуси действует Госпрограмма по развитию и содержанию автомобильных дорог. Ее целью является повышение качества жизни населения за счет совершенствования транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.

Обращения граждан по вопросам ремонта дорог остаются актуальными в последние годы. И решать их  быстро далеко не всегда удается. Снять оперативно проблему можно в том случае, если указанная в обращении дорога стоит в графике ремонта. Если нет — вопрос берется на контроль. В зависимости от ситуации, технических и финансовых возможностей дорожники пытаются ускорить ремонт­ные работы.

С 2017 года в Беларуси действует Госпрограмма по развитию и содержанию автомобильных дорог. Ее целью является повышение качества жизни населения за счет совершенствования транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.


Сезонные заботы Дубровенских дорожников

На реализацию программы требуются очень большие деньги. Поэтому предусмотрена возможность ежегодной корректировки объектов финансирования с учетом возможностей республиканского и местных бюджетов.

В текущем году Дубровенскому ДРСУ-№108 выделено 728 тыс. рублей. Из них 439,4 тыс. рублей кредитных ресурсов и 288,6 тыс. рублей субвенций.  (Субвенции — это денежные средства, взятые из бюджета государства, которые на безвозмездной основе предоставляются юридиче­скому лицу или другому уровню бюджета этого же государства. Денежные средства выдаются на конкретные цели, и тратить их на что-то другое запрещается. — Прим. автора).

—Эти средства мы практически освоили, — говорит начальник предприятия Владимир Ченторицкий. — Так, в первом квартале провели текущий ремонт двух километров гравийной дороги между аг.Якубово и д.Стражево. На эти цели затрачено 102,3 тыс. рублей.  А в ближайшее время завершаем работы на еще одном объекте. Во втором квартале мы вели текущий ремонт пяти участков дороги от д.Савино до д.Ростково (на снимках). В общей сложности отремонтировали 6 километров дороги Дубровно — граница Российской Федерации. Осталось отсыпать обочины и объект будет сдан в эксплуатацию.


Сезонные заботы Дубровенских дорожников

Владимир Чеславович рассказал, что работы по ремонту дорог обходятся недешево. Так, стоимость ремонта одного километра дороги на разных участках составила от 95 до 110 тыс. рублей. Тем не менее поэтапно на протяжении 2017-2020 годов отремонтировано 90% дороги Дубровно — Ляды и сейчас эта бойкая трасса имеет хорошее дорожное покрытие.

Владимир Ченторицкий немного рассказал и о планах на второе полугодие. Дубровенские дорожники находят новые объекты и зарабатывают деньги. Так, они ведут асфальтирование подъезда к новой шохе на льнозаводе. В планах — асфальтирование площадки под зерно в КУСХП «Зарубы», ремонт дворовых территорий в г.Орша, а также дальнейшее обслуживание дорог, состоящих на балансе предприятия.

 

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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  С 2017 года в Беларуси действует Госпрограмма по развитию и содержанию автомобильных дорог. Ее целью является повышение качества жизни
 
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