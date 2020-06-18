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На площади Богушевича изменится схема движения

18.06.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вниманию столичных водителей. Изменится схема движения на площади Богушевича. Здесь завершается строительство круговой развязки, подобной как на площади Бангалор. После завершения работ на развязке от площади Мясникова в сторону улицы Кальварийской транспорт будет двигаться по трем полосам. Повернуть на проспект Дзержинского можно будет с трех полос, с одной - выполнить поворот в направлении Немиги. На участке уже идет настройка оборудования. Новая схема разведет транспортные потоки, чем снизит нагрузку на центр города.

 
 
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Вниманию столичных водителей. Изменится схема движения на площади Богушевича. Здесь завершается строительство круговой развязки, подобной как на площади...
 
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