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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На площади Богушевича изменится схема движения Вниманию столичных водителей. Изменится схема движения на площади Богушевича. Здесь завершается строительство круговой развязки, подобной как на площади...

Вниманию столичных водителей. Изменится схема движения на площади Богушевича. Здесь завершается строительство круговой развязки, подобной как на площади Бангалор. После завершения работ на развязке от площади Мясникова в сторону улицы Кальварийской транспорт будет двигаться по трем полосам. Повернуть на проспект Дзержинского можно будет с трех полос, с одной - выполнить поворот в направлении Немиги. На участке уже идет настройка оборудования. Новая схема разведет транспортные потоки, чем снизит нагрузку на центр города.