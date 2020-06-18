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Прогноз погоды на 19 июня
18.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.
В дневные часы 19 июня (пятница) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.
Минск +16 +18, +28 +30
Гродно +16 +18, +26 +28
Брест +16 +18, +26 +28
Гомель +17 +19, +30 +32
Могилев +17 +19, +30 +32
Витебск +16 +18, +30 +32
20 июня (суббота). Переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с +27 +29
21 июня (воскресенье). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с +25 +27
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Погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. В дневные часы 19 июня (пятница) на большей части территории республики...
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