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Прогноз погоды на 19 июня

18.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.  

В дневные часы 19 июня (пятница) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С. 

Минск +16 +18, +28 +30

Гродно +16 +18, +26 +28

Брест +16 +18, +26 +28

Гомель +17 +19, +30 +32

Могилев +17 +19, +30 +32

Витебск +16 +18, +30 +32

20 июня (суббота). Переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с +27 +29

21 июня (воскресенье). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с +25 +27

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.   В дневные часы 19 июня (пятница) на большей части территории республики...
 
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