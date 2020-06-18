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Сплавы на байдарках и велопутешествия. Туристические маршруты по Нарочи предлагают в новом формате
18.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТуристические маршруты Мядельского района в новом формате. Исследовать Нарочанский край предлагают с воды - организовывают сплавы на байдарках, а также велопутешествия по историческим местам. А остановиться можно и на городских пляжах. Их подготовили к сезону. Юлия Токарь отправилась за полторы сотни километров от столицы и проложила свой экскурсионный путь.
Туристические маршруты по Нарочи в новом формате
Так геолокация агроусадьбы и подсказала, какой будет фишка семейного бизнеса Гладких. Сегодня по Узлянке на байдарках сплавляются не только дружеские компании - приезжают на корпоративы. Причем, здесь предлагают не просто водное путешествие - экскурсию. Ее с готовностью проводит сын хозяина.
Познакомиться с пейзажами и историей Мядельского района можно и во время велопутешествия. Двухколесный транспорт предоставляют отдыхающим городского гостиничного комплекса.
Здесь почти на каждом километре гостей ждут исторические клады и раритеты. Останавливаемся на улице Мира - у костела Матери Божьей Шкаплерной. Храм привлекает не только своей архитектурой.
В такую жару центр притяжения, конечно, городской пляж. Купальный сезон уже начался - температура воды более 20 градусов. А релакс-зону к сезону обновили. Больше стало детских площадок. Благоустроили беседки, довезли песок. И с самого утра мы видим уже много отдыхающих.
Водные процедуры, дайвинг, подводная охота - далеко не весь список насыщенного отдыха на берегу озера Мястро. Особый колорит - у гастрономического туризма. Гости имеют возможность попробовать и белорусские деликатесы - запеченного угря. Этой царь-рыбе на набережной установлен даже арт-объект.
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Туристические маршруты Мядельского района в новом формате. Исследовать Нарочанский край предлагают с воды - организовывают сплавы на байдарках, а также...
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