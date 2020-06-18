О порядке назначения и выплаты досрочной пенсии рассказывает начальник Кореличского районного сектора Гродненского облуправления Фонда социальной защиты населения Инна Хорошко

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Каков порядок назначения и выплаты досрочной профессиональной пенсии?

— Назначение досрочных профессиональных пенсий осуществляется городскими, районными, районными в городе отделами областного, Минского городского управления Фонда лицам, постоянно проживающим в Республике Беларусь.

Заявление о назначении досрочной профессиональной пенсии подается в городской, районный, районный в городе отдел областного, Минского городского управления Фонда. Срок рассмотрения заявления — не более 10 рабочих дней.

Досрочная профессиональная пенсия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о ее назначении.

При этом следует иметь в виду, что застрахованное лицо может обратиться за назначением досрочной профессиональной пенсии в любое время после возникновения права на такую пенсию, но не позднее месяца, предшествующего месяцу достижения им общеустановленного пенсионного возраста.

Например, для застрахованного лица общеустановленный пенсионный возраст наступает в декабре. В этом случае застрахованное лицо может обратиться за назначением досрочной профессиональной пенсии не позднее ноября месяца данного года.

Досрочная профессиональная пенсия выплачивается за текущий месяц через уполномоченный банк на основании поручения Фонда.

Если застрахованное лицо занято на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда, то выплата досрочной профессиональной пенсии приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором работник приступил к работе с особыми условиями труда.

Кроме этого, застрахованному лицу может быть приостановлена (прекращена) выплата досрочной профессиональной пенсии и в других случаях, таких как: получение другой государственной пенсии, ежемесячного денежного содержания, окончание досрочного пенсионного периода, смерть застрахованного лица и другое. Прекращение (приостановление) производится с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли такие обстоятельства.

Возобновление выплаты досрочной профессиональной пенсии производится с месяца, следующего за месяцем, в котором изменились обстоятельства, повлекшие приостановление ее выплаты.

Каков порядок назначения и выплаты дополнительной профессиональной пенсии?

— Дополнительная профессиональная пенсия назначается при следующих условиях:

* постоянное проживание в Республике Беларусь;

* достижение общеустановленного пенсионного возраста;

* наличие пенсионных сбережений на профессиональной части индивидуального лицевого счета.

Обращение за назначением дополнительной профессиональной пенсии осуществляется застрахованным лицом в любое время после достижения им общеустановленного пенсионного возраста.

Указанная пенсия назначается в соответствии с заявлением застрахованного лица, поданным в городской, районный, районный в городе отдел областного, Минского городского управления Фонда, с месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о ее назначении.

Названная пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в месяце, за который она выплачивается. Период выплаты этой пенсии определяется исходя из суммы пенсионных сбережений, имеющихся на профессиональной части индивидуального лицевого счета на день назначения пенсии, и бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на эту дату. При этом если период выплаты дополнительной профессиональной пенсии составляет в результате расчета более 60 месяцев, пенсионные сбережения в сумме, превышающей требуемую сумму для выплаты данной пенсии в течение указанного периода, по желанию застрахованного лица выплачиваются единовременно. Выбор застрахованного лица является окончательным и пересмотру не подлежит.

После назначения дополнительной профессиональной пенсии профессиональная часть индивидуального лицевого счета закрывается.

Выплата названной пенсии осуществляется за истекший месяц через уполномоченный банк независимо от получения каких-либо других пенсии или дохода.

Предусмотрен ли, кроме профессиональных пенсий, другой вид компенсации за работу в особых условиях труда?

— Да, предусмотрен.

25 сентября 2013 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ N 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения» (далее – Указ). Указ вступил в силу с 1 октября 2013 г.

Указом предусматривается:

Предоставление права выбора способа компенсации за работу с особыми условиями труда работникам, занятым в особых условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности, которые к 1 января 2009 г. отработали менее половины специального стажа либо не имеют такого стажа до указанной даты (соответственно не приобретут право на досрочную пенсию в общей пенсионной системе) (подпункт 1.2 пункта 1).

Работник вправе выбрать:

(1) профессиональное пенсионное страхование. То есть продолжить формировать право на досрочную (дополнительную) профессиональную пенсию путем уплаты за него работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее – Фонд). Профессиональное пенсионное страхование работников, занятых в особых условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности, осуществляется до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста;

либо

(2) ежемесячную доплату к заработной плате (далее – доплата). При выборе доплаты работник получит дополнительный текущий доход вместо права на профессиональную пенсию в будущем. Выплата доплаты, как и уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование, производится только до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.

Выбор работником доплаты оформляется путем подачи работодателю письменного заявления. В заявлении работником в обязательном порядке должны быть указаны сведения о периодах имеющегося у него специального стажа работы, выработанного до 1 января 2009 г.

Форма заявления работника, порядок его подачи, регистрации и хранения определяются локальным нормативным правовым актом работодателя.

Решение о праве конкретного работника на доплату принимается работодателем по результатам изучения документов, подтверждающих специальный стаж этого работника.

В случае возникновения спорных вопросов о продолжительности специального стажа работника разъяснения работодателям даются управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите при представлении документов, подтверждающих специальный стаж.

Размер доплаты также определяется работодателем. В любом случае он не может быть менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование за этого работника.

Хотелось бы обратить внимание, что если за работника до момента оформления доплаты нанимателем уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование, то в последующем он может воспользоваться правом на назначение дополнительной профессиональной пенсии.

Например: мужчина проработал в особых условиях труда с мая 2010 года по декабрь 2019 года, за указанный период уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование. С января 2020 года он написал заявление на ежемесячную доплату к заработной плате. При достижении общеустановленного пенсионного возраста застрахованное лицо сможет обратиться за дополнительной профессиональной пенсией.

Тарифы взносов увеличиваются с 1 января 2021 г.________

Тарифы взносов, % Категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию 2020г. 2021г. 4,8 9 работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации; работники, осуществляющие непосредственное управление полетами воздушных судов гражданской авиации; бортоператоры и бортпроводники воздушных судов гражданской авиации;

артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 15 лет;

спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом и являющиеся членами национальных команд Республики Беларусь по видам спорта 2,6 6 артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет;

спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом 2,3 6 работники инженерно-технического состава гражданской авиации; работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах; женщины, работающие трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин;

мужчины, работающие трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции; женщины, работающие животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющие определенные виды работ, а также работающие доярками (операторами машинного доения);

водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским; работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах 1,5 4 артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет;

отдельные категории медицинских и педагогических работников.