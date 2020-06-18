Пресс-секретарь МВД назвала фейком информацию о том, что Павел Северинец на сутках «вскрыл вены»

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале прокомментировала информацию о том, что политик Павел Северинец, который отбывает арест в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, в знак протеста порезал руку .



Пресс-секретарь МВД распространила такое фото Павла Северинца. Фото: МВД

— Мяне трымаюць у карцары ІЧУ, дзе адключаная вада, мяне пазбавілі ўсіх рэчаў, і так ужо дзесяць дзён. На знак пратэсту мне давялося рэзаць руку. У Вольгі Мікалайчык (активистка, которая также отбывает административный арест — Прим. TUT.BY) такія самыя ўмовы, — рассказал Павел Северинец на суде 18 июня, который добавил ему еще 15 суток ареста.

— Сегодня в интернете появился очередной фейк о ЦИПе ГУВД: находящийся там Павел Северинец вскрыл себе вены, — заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Конвоир на мониторе видеонаблюдения еще неделю назад увидел, как Северинец терся рукой о решетку в камере. Действия были пресечены милиционером и вызван медработник, только помощь не понадобилась. Дополнительно сообщить нечего. Любую иную информацию следует расценивать как ложную.

Как сообщила пресс-секретарь, руководство ГУВД Мингорисполкома приняло решение о проведении проверки по факту распространения заведомо ложной информации.