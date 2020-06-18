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КГК обнародовал новые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка и его топ-менеджеров
18.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа брифинге, который провел глава Комитета госконтроля, стало известно, что расследование ведется по нескольким направлениям. Иван Тертель привел факты (видео).
Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы. Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США - страну-лидер по борьбе с отмыванием денег. Американские правоохранители видят все транзакции и движения, что происходят в этих направлениях. Подробности в следующих выпусках новостей.
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На брифинге, который провел глава Комитета госконтроля, стало известно, что расследование ведется по нескольким направлениям. Иван Тертель привел факты (видео). ...
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