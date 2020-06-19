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Прямые телефонные линии в субботу проведут представители власти
19.06.2020 08:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрямые телефонные линии по традиции в субботу проведут представители власти. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.
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Прямые телефонные линии по традиции в субботу проведут представители власти. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных...
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