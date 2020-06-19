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В Беларуси перенесли сроки вступительной кампании
19.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сроки приема прием документов на бюджетные и платные места, а также вступительных испытаний перенесены. Соответствующее постановление Министерства образования
Согласно постановлению, сроки приема документов смещены на неделю, а вступительных экзаменов — почти на две.
Сроки приема документов
Даты вступительных испытаний
В вузах сельскохозяйственного профиля в заочной форме получения образования — с 6 по 15 декабря.
Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места
На специальности, по которым не сдаются вступительные испытания:
по 4 августа — в учреждениях образования «Военная академия Республики Беларусь», «Институт пограничной службы Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», «Белорусский государственный университет культуры и искусств», на военных факультетах в УВО;
по 6 августа — в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);
по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
На специальности, по которым сдаются вступительные испытания:
с 10 по 11 августа — в государственных УВО;
по 5 августа — на военных факультетах в УВО;
по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на платной основе, будут зачисляться по 17 августа; в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля — по 20 декабря.
Также документом регулируются правила дополнительного набора, а также сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Согласно постановлению, сроки приема документов смещены на неделю, а вступительных экзаменов - почти на две.
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