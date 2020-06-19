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В Беларуси перенесли сроки вступительной кампании

19.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сроки приема прием документов на бюджетные и платные места, а также вступительных испытаний перенесены. Соответствующее постановление Министерства образования опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно постановлению, сроки приема документов смещены на неделю, а вступительных экзаменов — почти на две.

Сроки приема документов

  • с 25 по 31 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;
  • с 25 июля по 10 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД Университете гражданской защиты МЧС;
  • с 25 июля по 13 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
  • с 25 июля по 15 августа — в иных УВО;
  • с 25 по 27 июля — от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности.
  • с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Даты вступительных испытаний

  • с 1 по 3 августа — в учреждениях образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», «Военная академия Республики Беларусь», на военных факультетах;
  • с 1 по 7 августа — в иных УВО.

В вузах сельскохозяйственного профиля в заочной форме получения образования — с 6 по 15 декабря.

Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места

На специальности, по которым не сдаются вступительные испытания:

по 4 августа — в учреждениях образования «Военная академия Республики Беларусь», «Институт пограничной службы Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», «Белорусский государственный университет культуры и искусств», на военных факультетах в УВО;

по 6 августа — в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На специальности, по которым сдаются вступительные испытания:

с 10 по 11 августа — в государственных УВО;

по 5 августа — на военных факультетах в УВО;

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на платной основе, будут зачисляться по 17 августа; в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля — по 20 декабря.

Также документом регулируются правила дополнительного набора, а также сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Согласно постановлению, сроки приема документов смещены на неделю, а вступительных экзаменов - почти на две.
 
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