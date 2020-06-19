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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генеральный прокурор прокомментировал резонансное дело вокруг Белгазпромбанка Генеральная прокуратура квалифицировала действия подозреваемых, проходящих по делу Белгазпромбанка, как совершенные в составе преступной организации. В связи с...

Генеральная прокуратура квалифицировала действия подозреваемых, проходящих по делу Белгазпромбанка, как совершенные в составе преступной организации. В связи с чем возбуждено соответствующее уголовное дело по 2-й и 3-й части 285-й статьи Уголовного кодекса. Об этом заявил журналистам генпрокурор Беларуси. Александр Конюк отметил, что решение было принято им после изучения материалов уголовного дела, поступивших из ДФР.В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществляться Департаментом финансовых расследований госконтроля. Напомним, ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико вчера прокомментировал и председатель Комитета государственного контроля. Иван Тертель перечислил детали дел и продемонстрировал документы, которые подтверждают противоправную деятельность Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. Экс-руководитель финансового учреждения сейчас задержан и не без оснований проходит сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о создании оффшорных компаний за рубежом, перекачивании туда огромных сумм денег. Выявлены многочисленные факты получения представителями Белгазпромбанка взяток за выдачу кредитов.