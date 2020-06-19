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Генеральный прокурор прокомментировал резонансное дело вокруг Белгазпромбанка

19.06.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генеральная прокуратура квалифицировала действия подозреваемых, проходящих по делу Белгазпромбанка, как совершенные в составе преступной организации. В связи с чем возбуждено соответствующее уголовное дело по 2-й и 3-й части 285-й статьи Уголовного кодекса. Об этом заявил журналистам генпрокурор Беларуси. Александр Конюк отметил, что решение было принято им после изучения материалов уголовного дела, поступивших из ДФР.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Беларуси: "С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и в иных сферах. Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Республики Беларусь". 

В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществляться Департаментом финансовых расследований госконтроля. Напомним, ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико вчера прокомментировал и председатель Комитета государственного контроля. Иван Тертель перечислил детали дел и продемонстрировал документы, которые подтверждают противоправную деятельность Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. Экс-руководитель финансового учреждения сейчас задержан и не без оснований проходит сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о создании оффшорных компаний за рубежом, перекачивании туда огромных сумм денег. Выявлены многочисленные факты получения представителями Белгазпромбанка взяток за выдачу кредитов.

 
 
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Генеральная прокуратура квалифицировала действия подозреваемых, проходящих по делу Белгазпромбанка, как совершенные в составе преступной организации. В связи с...
 
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