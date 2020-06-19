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Прогноз погоды на 20 июня
19.06.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Оранжевый уровень опасности. В дневные часы 20 июня (суббота) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-32°С.
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Оранжевый уровень опасности. В дневные часы 20 июня (суббота) на большей части территории республики...
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