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Прогноз погоды на 20 июня

19.06.2020 16:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Оранжевый уровень опасности. В дневные часы 20 июня (суббота) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем максимальная температура воздуха достигнет  плюс 30-32°С.
 
 
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Оранжевый уровень опасности. В дневные часы 20 июня (суббота) на большей части территории республики...
 
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