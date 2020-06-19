В Любанском районе мужчина из ревности повесил двух собак

Источник материала: Tut.by

В Любанском районе мужчина в порыве ревности повесил двух собак. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

В агрогородке Речень 8 июня местный участковый заглянул во двор одного из домов, где и увидел убитых животных. Оказалось, что 34-летнему хозяину подворья собак на время оставила его сожительница, уехавшая в другой город. В порыве злости мужчина на веревке повесил одно из животных на лестничных перилах, а другое — под крышей хозпостройки. Животные умерли от удушья.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Мужчина раскаялся в своем поступке, однако против него было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.