Дубровенщина присоединилась к акции «Уличное движение — теория, практика ответственность!»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Витебской области идет акция «Уличное движение — теория, практика ответственность!». Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов.













Во время акции начальник ОГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок напомнил детям правила пересечения дороги юными велосипедистами, а также соблюдение ими других мер безопасности, в том числе связанных с действием запрещающих знаков.

Инспекторы призывают родителей: нужно регулярно рассказывать своим детям об осторожном поведении на проезжей части.