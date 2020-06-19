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Дубровенщина присоединилась к акции «Уличное движение — теория, практика ответственность!»

19.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенщина присоединилась к акции «Уличное движение — теория, практика ответственность!»

В Витебской области идет акция «Уличное движение — теория, практика ответственность!». Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов.


Дубровенщина присоединилась к акции «Уличное движение — теория, практика ответственность!»


Дубровенщина присоединилась к акции «Уличное движение — теория, практика ответственность!»

Во время акции начальник ОГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок напомнил детям правила пересечения дороги юными велосипедистами, а также соблюдение ими других мер безопасности, в том числе связанных с действием запрещающих знаков.
Инспекторы призывают родителей: нужно регулярно рассказывать своим детям об осторожном поведении на проезжей части.

 
 
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В Витебской области идет акция «Уличное движение — теория, практика ответственность!». Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий...
 
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