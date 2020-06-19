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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Креативные скамейки появятся в девяти зеленых зонах Минска Дизайн-проекты от предприятий уже поступают в районные администрации, где их оценивают по таким критериям, как удобство, эстетичный внешний вид, устойчивость к...

Дизайн-проекты от предприятий уже поступают в районные администрации, где их оценивают по таким критериям, как удобство, эстетичный внешний вид, устойчивость к воздействию уличной среды. Скамейки можно декорировать элементами, содержащими эмблему предприятия-изготовителя.Главное условие - креативный подход, который заинтересовал бы как минчан, так и гостей столицы.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите