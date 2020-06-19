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Креативные скамейки появятся в девяти зеленых зонах Минска
19.06.2020 20:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДизайн-проекты от предприятий уже поступают в районные администрации, где их оценивают по таким критериям, как удобство, эстетичный внешний вид, устойчивость к воздействию уличной среды. Скамейки можно декорировать элементами, содержащими эмблему предприятия-изготовителя.
Главное условие - креативный подход, который заинтересовал бы как минчан, так и гостей столицы.
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Дизайн-проекты от предприятий уже поступают в районные администрации, где их оценивают по таким критериям, как удобство, эстетичный внешний вид, устойчивость к...
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